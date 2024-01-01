Відзначена нагородами платформа Cyara CX Assurance Platform допомагає компаніям пришвидшити розвиток клієнтського досвіду, підвищити якість усіх цифрових і голосових каналів і забезпечити наскрізну роботу клієнтів. Платформа Cyara підтримує весь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами, від проектування до функціонального та регресійного тестування, тестування прийнятності користувачами, тестування навантаження та моніторингу виробництва. Ми перевіряємо з точки зору клієнта, гарантуючи, що ви визначите проблеми, які впливають на досвід клієнта через складний набір технологій, які використовуються для надання цього досвіду. www.cyara.com Переваги платформи CX Assurance Єдина платформа Забезпечує повний спектр потреб у розробці та гарантії CX від проектування до моніторингу. Виконуйте проектування CX, виявлення CX, функціональне регресійне тестування, тестування продуктивності, моніторинг і усунення несправностей. Працюйте в середовищі спільної роботи, яке фіксує проекти та тести, дозволяючи всім членам команди ділитися та повторно використовувати сценарії та дані в різних функціях. Максимальна продуктивність Збільште продуктивність завдяки повній автоматизації. Автоматично виявляйте існуючий CX, автоматично створюйте та обслуговуйте тестові сценарії, створюйте простий у використанні тестовий сценарій, повторно використовуйте тестові сценарії для різних типів тестування та повторно використовуйте тестові дані для різних тестів і кампаній. Cyara використовує Robotic Process Automation (RPA) як ботів для автоматичної генерації тисяч взаємодій з клієнтами для імітації реального контакту з клієнтами. Найповніша підтримка найширших потреб CX Assurance, забезпечуючи повні багатоканальні шляхи клієнта, від самообслуговування до обслуговування за допомогою агента та робочого столу агента. Протестуйте найширший спектр цифрових і голосових каналів, включаючи IVR, чат, SMS, електронну пошту та інші. Вмикає Agile та DevOps. Прискоріть розробку та покращте якість, увімкнувши методи Agile та DevOps. Зсув ліворуч, генеруючи тестові випадки на етапі проектування. Стимулюйте співпрацю за допомогою візуалізації та функціональних можливостей, призначених для різних команд.

Вебсайт: cyara.com

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