Альтернативи - CustomFit.ai
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Convert.com
convert.com
Програмне забезпечення для A/B-тестування Convert.com — найкраще рішення для агентств і компаній електронної комерції, які зосереджені на оптимізації рівня конвертації за допомогою програмного забезпечення для A/B-тестування, програмного забезпечення для багатоваріантного тестування або програмного ...
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою автоматизованих тестів A/B. AutoOptimize надає вам 50 високоефективних шаблонних тестів A/B, які, як доведено, підвищують коефіцієнт конверсії до 30% протягом 90 днів.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
Apptimize
apptimize.com
Дізнайтеся, як перспективні команди продуктів підтримують зростання, кероване даними, за допомогою платформи мобільного A/B тестування та керування випусками Apptimize.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — це програмне забезпечення для веб-аналітики, створене для автоматизації щоденних завдань Google Analytics, налаштування, аудиту, обслуговування та аналізу для аналізу й оптимізації маркетингових онлайн-кампаній.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
UserWise
userwise.io
Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.
Flagsmith
flagsmith.com
Позначка функції та служба віддаленого налаштування. Випуск функцій з упевненістю; керувати прапорцями функцій у веб-, мобільних і серверних програмах. Використовуйте наш розміщений API, розгортайте у своїй приватній хмарі або запускайте локально.
Persado
persado.com
Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
AskHandle
askhandle.com
Transform your customer experience with AskHandle. Enhance your customer support workflows using generative AI, and delight your customers. Start for free!
Xamtac
xamtac.com
Маркетингова екосистема, яка поєднує передовий ШІ з набором інструментів для підвищення ефективності. Пристосований до ваших унікальних стилів і голосів бренду, він оптимізує багатоканальні кампанії, підвищуючи охоплення. Можливості створення ресурсів і організації дозволяють легко створювати матері...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
PowerTextor
powertextor.com
Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.
Testeum
testeum.com
Покращте утримання користувачів, UX і зручність використання з веб-сайту або мобільного додатка. Отримайте тестування користувачів від глобальної мережі пристрасних краудтестерів. Оптимізуйте свій веб-або мобільний додаток для бездоганної роботи.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.