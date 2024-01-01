Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CustomerOS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Припиніть керувати клієнтами. Натомість вирощуйте їх. Проактивна CRM, розроблена для сучасних SaaS. Уніфікуйте дані клієнтів, співпрацюйте між командами та збільшуйте дохід за допомогою найкращих клієнтів.

Вебсайт: customeros.ai

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