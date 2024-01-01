CustomerOS

CustomerOS

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Вебсайт: customeros.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CustomerOS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Припиніть керувати клієнтами. Натомість вирощуйте їх. Проактивна CRM, розроблена для сучасних SaaS. Уніфікуйте дані клієнтів, співпрацюйте між командами та збільшуйте дохід за допомогою найкращих клієнтів.

Вебсайт: customeros.ai

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