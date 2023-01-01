Альтернативи - CustomerGauge

RevSetter

revsetter.com

RevSetter — це передова платформа CS і доходів, створена на основі унікальної моделі даних і аналізу даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі...