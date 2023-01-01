Альтернативи - CustomerGauge
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які дають результати.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Kizen
kizen.com
Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає бізнесу зрозуміти, як клієнт використовує продукт, оцінює стан його здоров’я та надає компанії засоби для керування та автоматизації взаємодії з клієнтами.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
Vitally
vitally.io
Vitally дозволяє перспективним командам із забезпечення успіху клієнтів підвищити зростання доходів, зменшити відтік клієнтів і запропонувати проактивний клієнтський досвід світового рівня в масштабі.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Забагато команд із доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів....
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, створена на основі унікальної моделі даних і аналізу даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі...
Kapta
kapta.com
Kapta — це ключове програмне забезпечення для керування обліковими записами, яке зменшує відтік і стимулює органічне зростання. Програмне забезпечення Kapta та наш процес KAM дозволяють керівникам відділу керування обліковими записами та успіху клієнтів відповісти на 3 критичні запитання щодо своїх ...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
ClientSuccess
clientsuccess.com
Ваша програмна платформа CSM з найвищим рейтингом. Найпростіше у використанні та найшвидше впровадження програмне забезпечення для зменшення відтоку клієнтів і збільшення прибутку.