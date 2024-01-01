Альтернативи - Curated

Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

Найпростіший онлайн-редактор зображень ᐉ VistaCrate (раніше Crello) ➤ Створюйте власні дизайни ✓ Опублікуйте ✓ Обкладинку ✓ Анімації ☝ Використовуйте найкраще програмне забезпечення для онлайн-дизайну ⏩ Це легко та безкоштовно! Безкоштовний інструмент графічного дизайну, який допоможе вам створити ...

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

Красиві дизайни. Просування без зусиль. Розкажіть про себе за допомогою чудової графіки, відео, плакатів і листівок у соціальних мережах.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

№1 альтернатива Adobe® Acrobat®: PDFelement — це ваше комплексне рішення для PDF. Створюйте, редагуйте, конвертуйте та підписуйте файли PDF у кращий спосіб.

Desygner

Desygner

desygner.com

Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Усі інструменти дизайну в одному місці. Почніть розвивати свій бізнес, створюючи приголомшливі відео, анімацію, брендинг, макети, презентації, графіку та професійні веб-сайти!

Visme

Visme

visme.co

Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.

Designrr

Designrr

designrr.io

Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.

Venngage

Venngage

venngage.com

Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.

Marq

Marq

marq.com

Marq (раніше Lucidpress) дає змогу кожному в організації створювати вміст бренду за допомогою заблокованих шаблонів брендів. Попрощайтеся зі своїм творчим відставанням.

Template.net

Template.net

template.net

Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Письменницька платформа для науки. Чудовий інструмент для письма, призначений для технічного написання, підключений до Юпітера.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Менше дизайнерської роботи, більше бізнес-результатів. Створюйте контент, який розмовляє з вашою аудиторією. Повний набір інструментів, який відображає ваші ідеї з візуальними результатами. Дизайнерські навички не потрібні.

Publitas

Publitas

publitas.com

Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивні цифрові покупки. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, Wh...

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Розвивайте свою гру в соціальних мережах за допомогою інструменту керування на основі штучного інтелекту від Picmaker. Оптимізуйте створення вмісту, планування та аналітику за допомогою вдосконалених алгоритмів і автоматизації. Спробуємо зараз!

Smore

Smore

smore.com

Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.

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