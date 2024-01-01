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Щоденний блог, який пише Джоанна Годдард, письменниця журналу, яка живе в Нью-Йорку. У блозі йдеться про моду, красу, дизайн, їжу та виховання дітей. Джоанна пише чесні особисті історії про стосунки та материнство, а також описує домашні макіяжі, уроки зачіски та щотижневі рецепти.

Вебсайт: cupofjo.com

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