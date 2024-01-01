Culture Biosciences

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Розробка біопроцесів без вузьких місць. Біореактори культури, підключені до хмари, дозволяють проводити експерименти з культурою клітин з більшою гнучкістю, забезпечуючи швидкі й точні відповіді на найважливіші запитання про біопроцеси.

Вебсайт: culturebiosciences.com

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