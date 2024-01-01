Cucumber

Cucumber

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cucumber.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cucumber» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Cucumber об’єднує специфікацію та тестову документацію в одне ціле.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: cucumber.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cucumber». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Вам також може сподобатися

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Propexo

Propexo

propexo.com

FifthTry

FifthTry

fifthtry.com

Vio.com

Vio.com

vio.com

Intrinsic

Intrinsic

withintrinsic.com

Docsie

Docsie

docsie.io

Aura

Aura

aura.com

SeeMeHired Company

SeeMeHired Company

seemehired.com

Hippo Scribe

Hippo Scribe

gethipposcribe.com

DevDocs

DevDocs

devdocs.io

Docuo

Docuo

spreading.ai

EnhanceDocs

EnhanceDocs

enhancedocs.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності