Альтернативи - CU Health

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...

Corplife

Corplife

corplife.at

Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR — це основна автоматизована платформа для розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.

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