Альтернативи - CU Health
Sawayo
sawayo.de
Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...
Corplife
corplife.at
Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...
Runa HR
runahr.com
Runa HR — це основна автоматизована платформа для розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.