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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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CryptoNewsZ — це універсальна платформа, яка надає новини про криптовалюту та блокчейн, а також актуальні ціни на монети, аналіз, огляди бірж тощо.

Вебсайт: cryptonewsz.com

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