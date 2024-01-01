CryptoCompare

CryptoCompare

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Вебсайт: cryptocompare.com

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CryptoCompare є центральним органом для чіткої та стислої інформації, що пропонує неперевершену широту, обсяг і глибину даних, усуваючи розрив між криптоактивами та традиційними фінансовими ринками. CryptoCompare, заснована в 2014 році, є глобальним постачальником даних про криптовалютний ринок, який надає інституційним і роздрібним інвесторам доступ до високоякісних і надійних даних про ринок і ціни в режимі реального часу для 5300+ монет і 240 000+ валютних пар. Збираючи та аналізуючи дані про тики від всесвітньо визнаних бірж, а також бездоганно інтегруючи різні набори даних у ціну криптовалюти, CryptoCompare надає повний, цілісний огляд ринку. На детальному рівні ми створюємо: дані про торгівлю криптовалютою, дані книги замовлень, дані про блокчейн та історичні дані, соціальні дані, звіти та набір індексів криптовалюти.

Вебсайт: cryptocompare.com

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