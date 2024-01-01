Cryo Mix — це онлайн-інструмент мікшування та мастерингу штучного інтелекту, призначений для покращення якості вокальних треків. Завдяки зручному інтерфейсу інструмент дозволяє користувачам завантажувати файли необробленого вокалу, ритму та бек-вокалу для обробки. Використовуючи передову технологію штучного інтелекту, Cryo Mix автоматично аналізує та обробляє завантажені файли, щоб забезпечити результати мікшування та мастерингу професійної якості. Інструмент пропонує низку функцій і параметрів, таких як регулювання гучності голосу, розширені параметри мікшування та можливість додавати фонові/adlib шари. Він підтримує різні формати файлів, такі як WAV і MP3, і користувачі можуть відстежувати перебіг етапів обробки. Cryo Mix підкреслює надійність і миттєві результати, надаючи виконавцям ефективне рішення для вдосконалення своїх реп-міксів. Хоча в основному зосереджено на репі, інструмент також працює над додаванням підтримки інших музичних стилів. Розроблений Cryo (Крейг Макалістер), платиновим сертифікованим інженером із досвідом роботи в галузі електроніки та електротехніки, Cryo Mix довіряють професіонали галузі та художники з мільйонами потоків. Інструмент створений для задоволення потреб виконавців, пропонуючи швидкі та високоякісні послуги мікшування та мастерингу, щоб допомогти їм не відставати від вимог музичної індустрії. Окрім мікшування та мастерингу AI, Cryo Mix також пропонує інші інструменти на основі штучного інтелекту, як-от AI Audio Separator для вилучення стовбурів і AI Beat Optimizer для покращення інструментальних треків.

Вебсайт: cryo-mix.com

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