Оптимізуйте канал продуктів, оптимізуйте свої витрати. Залучіть більше трафіку до свого онлайн-магазину та підвищте коефіцієнт конверсії, оптимізувавши дані каналу продуктів на основі потреб різних каналів, таких як оголошення з інформацією про продукт, веб-сайти порівняння цін або партнерські мережі. - Імпортуйте дані про ваші продукти з різних джерел, включаючи Shopify, Woocommerce, XML, CSV тощо. - Збагачуйте свої дані, додавши Google Analytics, Google Sheet або будь-який інший файл, щоб підвищити ефективність ваших списків продуктів. Наприклад, ви можете автоматично виключати продукти з високим трафіком і нульовою конверсією, міжсезоння, низькі запаси, низьку доступність варіантів, що підвищить вашу ROAS. - Створюйте XML-канали продуктів або використовуйте опцію API, щоб опублікувати список продуктів у різних каналах, включаючи, але не обмежуючись, Google, Facebook і Criteo. - Використовуйте правила IF-THEN, щоб змінити дані продукту відповідно до потреб каналів, щоб ви могли рекламувати всі свої продукти та повністю використовувати алгоритми каналів. Немає обмежень щодо того, як ви можете змінити свої дані за нашими правилами IF-THEN. - Отримуйте миттєві сповіщення та створюйте правила безпеки, щоб ваш потік даних був безпомилковим, щоб ви могли повністю заощадити даремно витрачений цифровий маркетинговий бюджет і робочий час. - Використовуйте наш простий користувальницький інтерфейс, удосконалений завдяки відгукам наших учасників - усе в одному місці. Станьте учасником нашої платформи цифрового маркетингу та отримайте доступ до наших продуктів, рекомендацій, заснованих на ноу-хау, щодо каналів продуктів і реклами та чудової підтримки клієнтів.

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