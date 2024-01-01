Crux

Crux

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Вебсайт: cruxnow.com

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Crux публікує новини, статті та матеріали спільноти про католицьку церкву та католицизм, від Папи Франциска до того, що означає вести католицьке життя.

Вебсайт: cruxnow.com

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