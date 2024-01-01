Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Craze» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.

Вебсайт: crazehq.com

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