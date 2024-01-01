Craze

Craze

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Вебсайт: crazehq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Craze» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Універсальний HR, Payroll & Compliance для стартапів. Амбітні засновники використовують Craze, щоб керувати своїми компаніями без стресу. Ми автоматично піклуємося про кадри, нарахування заробітної плати та відповідність вимогам, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.

Вебсайт: crazehq.com

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