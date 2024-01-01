Альтернативи - CrashPlan
Multcloud
multcloud.com
Multiple Cloud Storage Manager: міграція, переміщення, синхронізація, копіювання, резервне копіювання та передача хмарних файлів за допомогою MultCloud, який підтримує Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive та FTP тощо.
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Backblaze
backblaze.com
Backblaze є постачальником даних для зберігання даних. Він пропонує два продукти: B2 Cloud Storage – служба зберігання об’єктів, схожа на S3 від Amazon. Комп’ютерне резервне копіювання – онлайн-інструмент резервного копіювання, який дозволяє користувачам Windows і macOS створювати резервні копії с...
Sync
sync.com
Зберігайте, діліться файлами та отримуйте доступ до них із будь-якого місця за допомогою Sync.
IDrive
idrive.com
IDrive забезпечує онлайн-резервне копіювання в хмару для ПК, Mac, iPhone, Android та інших мобільних пристроїв в ОДНОМУ обліковому записі за одну низьку плату
NinjaRMM
ninjaone.com
Зробіть свою ІТ-команду ефективнішою за допомогою програмного забезпечення RMM, яке автоматизує управління ІТ, підвищує ефективність технічного персоналу та покращує прибутки.
OpenDrive
opendrive.com
Хмарне сховище «все в одному». Необмежене хмарне сховище, резервне копіювання та керування вмістом у хмарі.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американська компанія з кібербезпеки та резервного копіювання даних. Заснована в 2007 році в Норуолку, штат Коннектикут, у 2017 році вона стала дочірньою компанією Vista Equity Partners і об’єдналася з Autotask Corporation.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Відкрийте для себе Aruba Cloud, Cloud для вас! Хмарні обчислення на основі використання, Cloud PRO & VPS, приватна хмара, служби зберігання, резервного копіювання та моніторингу.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!
SimpleBackups
simplebackups.com
Автоматизуйте резервне копіювання для всіх ваших серверів, баз даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) і сегментів. Підключіть будь-яке сховище, швидке відновлення та спокій.
Carbonite
carbonite.com
Хмарне програмне забезпечення резервного копіювання від Carbonite допомагає захистити ваші особисті та ділові дані від поширених форм втрати даних. Спробуйте Carbonite і завантажте безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Axcient
axcient.com
Комплексні рішення для резервного копіювання та аварійного відновлення для MSP Єдина платформа для надійного, простого у використанні безперервності бізнесу та аварійного відновлення майже для всіх випадків використання MSP
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — це повне програмне забезпечення для віддаленого моніторингу та керування (RMM), що включає автоматизацію, встановлення виправлень, дистанційне керування та виявлення мережі. Почніть роботу з безкоштовного інструменту та оновлюйте його в міру зростання.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Backupify
backupify.com
Захист, відновлення, безпека та відповідність усім вашим даним SaaS.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Зробіть свої зустрічі та вебінари власними – позначте білими мітками та налаштуйте бренд для всіх комунікацій вашої організації. Оптимізуйте та спростіть онлайн-зустрічі, презентації та вебінари. Немає потреби в кількох платформах або окремих облікових записах – все це можна зробити в Cloudpresenter...
Jottacloud
jottacloud.com
Доступ до всього, надійно зберігається Незалежно від того, чи є ви фізичною особою, сім’єю чи бізнесом, Jottacloud дозволяє вам зберігати, ділитися та бути продуктивним, де б ви не були.
exabackup
exabackup.com
xabackup — ідеальне рішення для зайнятих професіоналів, яким потрібно керувати великою кількістю даних. Наш хмарний сервіс дозволяє клієнтам легко створювати резервні копії важливих файлів, заощаджуючи дорогоцінний час і зусилля. З exabackup клієнтам не потрібно турбуватися про складні налаштування ...
CBackup
cbackup.com
CBackup — це безпечна хмарна служба резервного копіювання, яка дозволяє автоматично створювати резервні копії файлів з необмеженої кількості комп’ютерів у безпечні хмари, передавати та синхронізувати файли з одного хмарного диска на інший для резервного копіювання, а також об’єднувати декілька неакт...
Files.fm
files.fm
Хмарна платформа зберігання файлів Files.fm пропонує комплексні рішення для зберігання, обміну, публікації та навіть продажу різних типів вмісту, включаючи фотографії, відео, музику, програми, книги та документи.
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
Програмне забезпечення для моніторингу резервного копіювання - виявлення невідомих ризиків у ваших резервних копіях даних. Backup Radar допомагає вам побачити приховані ризики, надаючи вашому MSP інструменти з широкими можливостями налаштування для покращення автоматизації, звітності та нагляду.
Cohesity
cohesity.com
Усуньте масову фрагментацію даних за допомогою системи керування даними наступного покоління від Cohesity. Почніть із резервного копіювання, отримайте миттєве відновлення. Дізнайтеся більше сьогодні.
Druva
druva.com
Корпоративне хмарне резервне копіювання та керування даними на межах, локальних і хмарних робочих навантаженнях
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Ми зосереджені на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Наші провідні в...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik — це тип служби резервного копіювання як послуги (BaaS), що означає, що вам потрібно буде встановити їхній агент на своїх серверах і керувати резервними копіями даних з панелі адміністратора. Ottomatik є платною послугою, але все ще доступна безкоштовна опція, яка підходить для користувачі...
NoSky
nosky.io
На базі AWS NoSky — це повністю інтегроване хмарне рішення для резервного копіювання з централізованим керуванням, моніторингом і звітністю. У світі, де дані стикаються з постійними загрозами з боку зловмисників, таких як хакери, віруси, корупція та програми-вимагачі, NoSky постає як справжній супе...
Nethopper
nethopper.io
Компанія Nethopper стала піонером KAOPS, власної хмарної, орієнтованої на GitOps інженерної структури платформи, щоб допомогти платформі та командам DevOps розпочати внутрішні платформи розробників, або IDP. Серед інженерних можливостей платформи Nethopper KAOPS, орієнтованої на GitOps, є: * Автома...
CloudPockets
cloudpockets.com
Канадські хмарні резервні копії Хмарне резервне копіювання бізнес-рівня, яке на 100% зберігає ваші дані в Канаді. Ми зосереджені на малих підприємствах по всій Канаді та надаємо надійний і безпечний клієнт резервного копіювання на основі програмного забезпечення, який не потребує апаратного забезпеч...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa — це служба резервного копіювання, відновлення, відновлення та міграції Kubernetes для команд розробки, DevOps, розробки платформи та ІТ-операцій. Він підтримує AKS та всі інші основні дистрибутиви та керовані служби Kubernetes, включаючи EKS, GKE і Red Hat OpenShift. За допомогою CloudCas...