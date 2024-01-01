Craniometrix

Craniometrix

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Вебсайт: craniometrix.com

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Універсальна платформа догляду за хворими на хворобу Альцгеймера. Навігація в лікуванні деменції разом. Craniometrix допомагає постачальникам підтримувати опікунів і орієнтуватися в догляді за пацієнтами з деменцією.

Вебсайт: craniometrix.com

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