Альтернативи - Craft
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключати ці компоненти для створення власних систем для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точ...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніш...
Evernote
evernote.com
Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Confluence
atlassian.com
Confluence — популярна веб-корпоративна вікі (програмне забезпечення для співпраці), розроблена австралійською програмною компанією Atlassian. Atlassian написав Confluence мовою програмування Java і вперше опублікував його в 2004 році. Confluence Standalone постачається з вбудованим веб-сервером Tom...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам,...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті ...
Notebook
zoho.com
Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
Milanote
milanote.com
Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
GitBook
gitbook.com
Документація продукту сподобається вашим користувачам. У GitBook є все необхідне для створення чудових документів для ваших користувачів, тож вам не доведеться створювати власні інструменти редагування, CMS, веб-сайт тощо. Ви можете просто зосередитися на написанні чудового вмісту. Робочий процес ...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб ко...
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...