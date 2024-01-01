Альтернативи - Craft.io
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Productboard
productboard.com
Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Minitab Engage
minitab.com
досягти. Єдине рішення, призначене для запуску, відстеження, управління та обміну інноваціями та ініціативами щодо вдосконалення від створення ідеї до реалізації.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке допомагає менеджерам із продуктів розробляти стратегію продукту. Легко керуйте командами, клієнтами та дорожніми картами. Безкоштовне випробування!
Canny
canny.io
Canny допомагає вам збирати та впорядковувати запити на функції, щоб краще зрозуміти потреби клієнтів і визначити пріоритети вашої дорожньої карти.
airfocus
airfocus.com
airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...
Powernoodle
powernoodle.com
Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — це новий спосіб роботи з ідеями. Це швидше, ефективніше та дозволяє створювати повністю настроюваний потік керування ідеями від початку до кінця.
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale є провідною програмною платформою для управління інноваціями. Ми допомагаємо уряду, підприємствам і університетам спільно створювати краще майбутнє. Дослідіть сьогодні.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке об’єднує в одному місці все необхідне для визначення вашого продукту, керування ним і спільної роботи над ним. Забронюйте демо зараз.
Sideways 6
sideways6.com
"A no-brainer for employee idea crowdsourcing platform." Jan 2023 Engage your people, improve your organisation and build a culture of Innovation quickly and simply, on Microsoft Teams, your Interact Intranet and more At Sideways 6, we understand the importance of engaging your employees to achieve ...
featureOS
featureos.app
Програмне забезпечення для керування зворотним зв'язком Відгуки клієнтів. Повністю керований. featureOS — це те, що вам потрібно збирати, визначати пріоритети та реагувати на відгуки клієнтів. Це найкращий спосіб створити дорожню карту продукту.
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...
Supahub
supahub.com
Supahub is a free customer feedback tool to collect, manage, and prioritize feature requests. No more lost or ignored feedback. Unlike traditional methods of collecting feedback through email or chat, Supahub saves you valuable time by consolidating conversations and emails into a centralized platfo...
Induct
web.induct.net
Induct is a free platform designed to make your life a little bit easier, at home and at work. You get access to video meetings, private and group chats, unlimited storage space, dedicated work room for projects and work groups, and much more. Everything you need in one place - it’s easy, safe, and ...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz is a cloud based Idea Management software that enables the generation, collection and development of feedback, ideas and suggestions as part of the overall organisational development strategy.
Yambla
yambla.com
The world's most engaging Idea & Innovation Management Platform. Launch challenges, crowdsource ideas, and turn them into impact. Engage your employees, customers and partners, and start building your ideas engine. The Yambla Platform supports internal campaigns, external campaigns and open innovati...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations is a leading Nordic software company at the forefront of innovation management. Our AI-Powered platform empowers employees, customers, and partners to actively contribute to the innovation process. With Orchidea, you can collect, develop, and evaluate ideas through engaging work...
Nectir
nectir.co
Nectir is an innovation-as-a-service solution that utilizes an “always-on” approach to innovation to help cultivate an innovative company culture and produce rapid results. Nectir brings all the key pieces of an innovation program together in one space. It’s simpler, smarter, and more intuitive than...