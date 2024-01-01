Розумніші дзвінки для спритних компаній. Cradle — це найкращий інструмент для сучасного бізнесу, який змінює спосіб спілкування бізнесу з клієнтами. Cradle допомагає командам продажів і підтримки залишатися на зв’язку з вашими клієнтами в офісі, у дорозі, разом чи віддалено. Адміністратори можуть миттєво додавати користувачів і номери для масштабованості та отримувати глибоку інформацію про користувачів за допомогою потужних інструментів звітності. Замовте демонстрацію або безризикову пробну версію, щоб побачити Cradle у дії.

Вебсайт: cradle.io

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