Cradle.io

Cradle.io

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Вебсайт: cradle.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розумніші дзвінки для спритних компаній. Cradle — це найкращий інструмент для сучасного бізнесу, який змінює спосіб спілкування бізнесу з клієнтами. Cradle допомагає командам продажів і підтримки залишатися на зв’язку з вашими клієнтами в офісі, у дорозі, разом чи віддалено. Адміністратори можуть миттєво додавати користувачів і номери для масштабованості та отримувати глибоку інформацію про користувачів за допомогою потужних інструментів звітності. Замовте демонстрацію або безризикову пробну версію, щоб побачити Cradle у дії.
Категорії:
Business
Провайдери VoIP

Вебсайт: cradle.io

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Альтернативи

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Zoom Web

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Podium

Podium

podium.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Twilio

Twilio

twilio.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

GoTo

GoTo

goto.com

Vonage

Vonage

vonage.com

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ring4.com

Aircall

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Housecall Pro

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