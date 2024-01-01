Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CP24» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Дебютувавши 30 березня 1998 року, CP24 робить революцію у форматі всіх новин. Вони забезпечують дев’ять одночасних безперервних потоків інформації, щоб задовольнити вимоги найдосвідченішого сучасного споживача новин. Базуючись у Торонто, вони зосереджені на місцевих новинах із Великого Торонто та Південного Онтаріо, але вони також висвітлюють національні та міжнародні новини. Досліджуйте спортивні новини від CP24, вашого джерела останніх новин про Торонто Мейпл Ліфс, Торонто Репторс і Торонто Блю Джейс.

Вебсайт: cp24.com

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