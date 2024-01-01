Страхові дані можуть бути звіром. Давайте приручаємо його разом. Ми є найпростішим способом інтегрувати дані страхування від ваших користувачів, не змушуючи їх залишати вашу власну веб-програму. Взаємодія зі страхуванням між різними перевізниками має бути нерозрізненою важкою справою – частина інфраструктури, як-от Stripe, Twilio або AWS, яка «просто працює» у фоновому режимі, поки ваш бізнес зосереджується на тому, що робить його відмінним. Ми надаємо програмні будівельні блоки, щоб втілити це в реальність, додаючи нейтральний до оператора API та інструменти до страхування, починаючи з доступу до полісу (думаю, Plaid, але для вашої страхової компанії) і моніторингу.

Вебсайт: covie.com

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