Courtyard.io

Courtyard.io

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Вебсайт: courtyard.io

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Перенесення фізичних предметів колекціонування в блокчейн. Courtyard зберігає фізичні предмети колекціонування (колекційні картки, кросівки, годинники тощо) у захищених сховищах, створює тривимірне представлення активу та карбує його як NFT на блокчейні. Ми співпрацюємо з однією з найбільших охоронних компаній у світі для зберігання предметів колекціонування. Після того, як Courtyard отримає фізичний предмет колекціонування та маркує його, користувачі зможуть: - Торгуйте своїми NFT на будь-якому сумісному з Ethereum ринку - Зберігайте свої цінні колекції як NFT і спілкуйтеся з іншими колекціонерами - Запишіть свої NFT на веб-сайті Courtyard, щоб викупити основний актив (Courtyard надішле викуплені предмети колекціонування в понад 150 країн).

Вебсайт: courtyard.io

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