Альтернативи - Coupa
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Xero
xero.com
Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Mercury
mercury.com
Mercury банкінг* для стартапів. Почніть із основ банківської справи, як-от безкоштовні чекові й ощадні рахунки, застраховані FDIC, а потім збільшуйте масштаб за допомогою кредитних карток, венчурного боргу, рахунків управління казначейством тощо — і все це з упевненістю. Завдяки розумним ярликам і д...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense — це провідне рішення для управління подорожами та витратами, яке допомогло компаніям оптимізувати корпоративні поїздки, автоматизувати звітність про витрати та отримати повний контроль над витратами. Ми розробили програмне забезпечення, перш за все, щоб скоротити перевитрати в їх дже...
Deskera
deskera.com
Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Qonto
qonto.com
Завдяки інноваційному продукту, оперативному обслуговуванню клієнтів 7/7 і чітким ціноутворенням Qonto став європейським лідером у своїй категорії. Почніть роботу з потужним бізнес-рахунком для всіх ваших повсякденних банківських потреб. - Місцеві номери IBAN (🇫🇷 французький IBAN / 🇩🇪 німецький ...
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечу...
Ramp
ramp.com
Ramp — це найкраща платформа для сучасних фінансових команд. Від корпоративних карток і програмного забезпечення для керування витратами до оплати рахунків і керування постачальниками, Ramp — це комплексне рішення, призначене для автоматизації фінансових операцій і побудови здоровішого бізнесу. Пона...
Pleo
pleo.io
Зустрічайте Pleo, провідне в Європі рішення для витрат, яке спрощує витрати для всіх у компанії. Подаруйте своїм співробітникам інтелектуальну картку компанії, щоб купувати необхідні речі, і забудьте про пошуки втрачених чеків. Отримуйте дані про витрати в режимі реального часу, відчувайте контроль ...
Navan
navan.com
Navan — це комплексне рішення, яке полегшує подорожі, тож ви можете зосередитися на тому, щоб бути там, а не дістатися туди. Попрощайтеся з годинами розмовляти по телефону, намагаючись змінити рейс або зберігати стоси квитанцій, щоб вручну вводити витрати. Від EA та фінансових команд до менеджерів з...
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, якими ви опікуєтесь, продуктивнішими та прибутковими завдяки кращим даним і розумінням. Поєднуйте точні дані в реальному часі з практичними інструментами продуктивності. Звільніть свою команду, щоб витрачати більше часу на додавання цінності. Підготовка фінансів В...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це рішення для керування витратами в режимі реального часу, яке забезпечує більшу зручність, контроль і відповідність процесу звітування про витрати. Rydoo пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний і веб-додаток, у якому співробітники можуть створювати, надсилати та затверджувати витрати на х...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
TravelPerk
travelperk.com
Ми робимо бронювання ділових поїздок легшим, швидшим і дешевшим, а мандрівники – безпечними та щасливими. Результатом є зручніший процес бронювання та подорожей для всіх, що також дає підприємствам увесь необхідний контроль. З TravelPerk ви можете заощадити до 30% завдяки нашому неперевершеному асор...
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — це надійне та багатофункціональне програмне забезпечення для виставлення рахунків і виставлення рахунків, призначене для спрощення фінансового управління для фрілансерів, власників малого бізнесу та підприємців. Завдяки комплексним інструментам і зручному інтерфейсу Moon Invoice пропо...
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk — це повна платформа управління витратами, яка забезпечує 100% видимість витрат компанії. З Spendesk ви отримуєте рішення 7-в-1 із корпоративними картками, оплатою рахунків-фактур, відшкодуванням витрат, бюджетами, затвердженням, звітністю, відповідністю та попереднім обліком в одному прост...
SAP
sap.com
У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...