Cotera

Cotera

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Вебсайт: cotera.co

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Cotera — це стандартна аналітична платформа, яка допомагає вам дізнатися, як поведінка клієнтів передбачає зростання та утримання. На відміну від традиційних інструментів аналітики, він автоматично виводить на поверхню найцікавіші статистичні дані та дає вам змогу вжити заходів щодо них, заощаджуючи години аналізу та невизначеності.

Вебсайт: cotera.co

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