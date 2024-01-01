Costa Mesa Insider

Місто Коста-Меса називають Містом Мистецтв через його чудові культурно-мистецькі центри, такі як Центр виконавських мистецтв, Репараторія Південного узбережжя та Сегерстрем Хол, але це набагато більше. Від OC Event Center до шопінгу світового класу в South Coast Plaza, дивовижних ресторанів і парків. Коста-Меса – справді особливе місце. Коста-Меса — прекрасне місто, але настав час, щоб у нього був власний голос. Сподіваємось, цей сайт може бути таким, а також ділитися новинами, оглядами та інформацією про велике місто.

Вебсайт: costamesainsider.com

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