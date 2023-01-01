Альтернативи - Correcto

Redokun

redokun.com

Redokun — це хмарний інструмент перекладу, який можна використовувати для перекладу різних типів документів, зберігаючи їх макет і дизайн. Це просте рішення, яке просте у використанні та інтеграції (додавання вашої команди за кілька годин), яке дозволить вам скоротити час і витрати на переклад, підв...