Cornell Chronicle
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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: news.cornell.edu
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