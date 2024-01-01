Cord – це інструмент прямого обміну повідомленнями, розроблений, щоб допомогти людям знайти роботу. Це дозволяє користувачам зв’язуватися з потенційними роботодавцями або можливостями роботи за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу обміну повідомленнями. Деякі ключові функції Cord включають: * Прямий обмін повідомленнями: Cord дозволяє користувачам напряму повідомляти та спілкуватися з компаніями чи окремими особами про вакансії, не потребуючи традиційних заявок на роботу чи резюме. * Персоналізований охоплення: користувачі можуть створювати індивідуальні повідомлення для конкретних роботодавців, підкреслюючи їхні відповідні навички та досвід. * Легке відстеження: Cord надає централізовану платформу для відстеження розмов, спостереження за потенційними клієнтами та керування процесом пошуку роботи. * Анонімні профілі: користувачі можуть створювати профілі на Cord, не розкриваючи свою особу, що дозволяє їм непомітно досліджувати можливості. Платформа має на меті зробити процес пошуку роботи більш ефективним і персоналізованим, сприяючи прямим зв’язкам між шукачами роботи та роботодавцями. Використовуючи потужність прямого обміну повідомленнями, Cord прагне надати людям більш привабливий та ефективний спосіб знайти наступну роботу чи можливість кар’єрного зростання.

Вебсайт: cord.co

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