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Cord – це інструмент прямого обміну повідомленнями, розроблений, щоб допомогти людям знайти роботу. Це дозволяє користувачам зв’язуватися з потенційними роботодавцями або можливостями роботи за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу обміну повідомленнями.
Деякі ключові функції Cord включають:
* Прямий обмін повідомленнями: Cord дозволяє користувачам напряму повідомляти та спілкуватися з компаніями чи окремими особами про вакансії, не потребуючи традиційних заявок на роботу чи резюме.
* Персоналізований охоплення: користувачі можуть створювати індивідуальні повідомлення для конкретних роботодавців, підкреслюючи їхні відповідні навички та досвід.
* Легке відстеження: Cord надає централізовану платформу для відстеження розмов, спостереження за потенційними клієнтами та керування процесом пошуку роботи.
* Анонімні профілі: користувачі можуть створювати профілі на Cord, не розкриваючи свою особу, що дозволяє їм непомітно досліджувати можливості.
Платформа має на меті зробити процес пошуку роботи більш ефективним і персоналізованим, сприяючи прямим зв’язкам між шукачами роботи та роботодавцями. Використовуючи потужність прямого обміну повідомленнями, Cord прагне надати людям більш привабливий та ефективний спосіб знайти наступну роботу чи можливість кар’єрного зростання.
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