Cord — це набір інструментів для додавання різноманітних функцій співпраці, таких як чат, коментарі та сповіщення, до цифрових продуктів і програм. Його розроблено, щоб допомогти розробникам, дизайнерам і командам продуктів швидко й легко включати потужні можливості для співпраці у своє програмне забезпечення. Основні моменти щодо шнура: * Повний пакет SDK для співпраці: Cord надає повний комплект розробки програмного забезпечення (SDK) із попередньо створеними компонентами інтерфейсу користувача, API та інтеграціями для додавання функцій співпраці, таких як чат, індикатори присутності, потокові коментарі та сповіщення в реальному часі. * Можливість налаштування та гнучкості: компоненти інтерфейсу користувача Cord можна широко налаштувати за допомогою CSS, щоб вони відповідали зовнішньому вигляду основної програми. API також дозволяють створювати індивідуальні умови співпраці. * Власний користувальницький досвід: Cord має на меті забезпечити досвід співпраці, який відчуває себе рідним і бездоганним у головній програмі, а не як зовнішнє чи прикріплене рішення. * Безпечна та масштабована: інфраструктура Cord розроблена з урахуванням безпеки та масштабованості, а також має такі функції, як сертифікація SOC 2, щоб відповідати вимогам підприємства. * Варіанти використання в різних галузях: Cord можна застосовувати для широкого діапазону випадків використання, від додавання коментарів до інструментів бізнес-аналітики, до заміни чату служби підтримки клієнтів і до інтеграції помічників ШІ в редактори документів. * Швидке впровадження: Cord розроблено для швидкого запуску функцій співпраці з демонстраційними програмами з відкритим кодом і посібником «швидкий старт», який допоможе розробникам розпочати роботу за лічені хвилини. Cord має на меті бути всебічним набором інструментів, який дає змогу командам продуктів швидко створювати високоякісні індивідуальні можливості співпраці у своїх програмах.

Вебсайт: cord.com

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