Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Copyl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Copyl — це потужна та гнучка платформа програмного забезпечення для бізнесу, яка дає змогу створювати власне програмне забезпечення для бізнесу без програмування. Управління завданнями Copyls інтегровано з плануванням ресурсів, щоб ви могли легко забронювати, коли та ким потрібно виконати справу, наприклад, зображення справи та список справ

Вебсайт: copyl.com

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