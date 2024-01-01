Copia Donors

Copia об’єднує неприбуткові організації з пожертвами місцевих компаній. Ми витрачаємо в 3 рази більше їжі, ніж у голодних ротів. Справа не в нестачі їжі, а в неефективному розподілі цієї їжі. Голод не є проблемою дефіциту; це проблема логістики. Вперше в історії ми можемо ефективно пожертвувати готову та швидкопсувну їжу тим, хто її потребує, коли нам це потрібно найбільше. Copia — це комерційна компанія, яка розробила технологію, яка дозволяє підприємствам (наприклад, компаніям з управління харчовими продуктами, таким як Compass Group, корпоративним кафетеріям, університетам, лікарням, бакалійним магазинам, закладам громадського харчування тощо) легко вимагати отримання надлишків їжі, відповідати, і безпечно доставляються некомерційним організаціям, які цього потребують. Завдяки Copia компанії-партнери можуть легко отримати значну економію податків, значно скоротити харчові відходи за допомогою даних і аналітики надлишків, а також видаляти CO2 з атмосфери, одночасно годуючи свою спільноту.

Вебсайт: gocopia.com

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