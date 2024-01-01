Альтернативи - Cookie Script
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Termly
termly.io
Захистіть свій бізнес за допомогою наших БЕЗКОШТОВНИХ генераторів юридичної політики та менеджера згоди файлів cookie GDPR! Отримайте необхідні рішення щодо відповідності за лічені хвилини.
Didomi
didomi.io
Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
TrustArc
truste.com
TrustArc усуває розрив між конфіденційністю та даними для глибшого аналізу, ширшого доступу та постійної відповідності.
iubenda
iubenda.com
Зробіть ваші сайти та програми юридично відповідними всіма мовами та законодавством (включаючи GDPR) за допомогою наших рішень, які самостійно оновлюються, розроблених юристами.
Osano
osano.com
Osano — це проста у використанні платформа конфіденційності даних. Миттєво приведіть свій веб-сайт у відповідність із CCPA, GDPR і відстежуйте всі практики конфіденційності вашого постачальника.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
CHEQ
cheq.ai
Лідер у сфері безпеки на ринку. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це рішення для отримання згоди на файли cookie, яке допомагає вашому веб-сайту легко досягти відповідності GDPR і CCPA. Створіть довічно безкоштовний обліковий запис!
Zendata
zendata.dev
Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...
Dataships
dataships.io
Наш Центр конфіденційності легко налаштувати та надає вам усе необхідне для відповідності вимогам.
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO є визнаним лідером у сфері відповідності електронної пошти та SMS, а також керування списками припинення. Компанія надає зручне рішення SaaS, яке автоматизує збір, зберігання та розповсюдження даних про припинення, необхідних для дотримання таких законів, як CAN-SPAM і TCPA. Заснована в 2009...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub є потужним, багатофункціональним і неймовірно простим у використанні. Сервіс є сумісним із GDPR рішенням для отримання згоди на використання файлів cookie, яке полегшує керування файлами cookie. Ми вимагаємо чіткої згоди від кожного відвідувача сайту, щоб допомогти вам дотримуватися глобал...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 — компанія зі Стокгольма та Лондона, яка займається розробкою програмного забезпечення та розробляє технології практичного керування персональними даними. Наша місія полягає в тому, щоб зробити захист даних простішим і доступнішим для підприємств і організацій будь-якого розміру. Наше рішен...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа управління згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете сканува...
Ketch
ketch.com
Ketch дозволяє компаніям і платформам зміцнювати довіру споживачів і розвиватися за допомогою даних. Платформа Ketch Trust by Design Platform — це скоординований набір додатків, інфраструктури та API, який скорочує вартість і складність операцій конфіденційності та мобілізує відповідально зібрані да...
DATEV
datev.de
Один з найбільших європейських постачальників ІТ-послуг для податкового консультування та середнього бізнесу.
Axeptio
axept.io
Створіть позитивний досвід згоди. Це відповідає положенням про конфіденційність даних, пропонує реальний вибір для ваших користувачів, який створює перевагу для вашого бренду.
Cookie Information
cookieinformation.com
Платформа керування згодою №1 для маркетологів. Маркетингові дані важливі для вашого бізнесу. Але також і відповідність. CMP інформації про файли cookie спрощує отримання дійсної згоди користувача на вашому веб-сайті. Увімкніть збір даних, забезпечуючи дотримання законів про конфіденційність.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканува...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...