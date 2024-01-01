Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ContraForce» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розблокуйте служби безпеки Microsoft. Представляємо платформу керування послугами SecOps, розроблену для постачальників послуг. За допомогою ContraForce організовуйте робочі процеси розслідування з кількома клієнтами, автоматизуйте усунення інцидентів безпеки та забезпечуйте досконалі послуги безпеки.

Вебсайт: contraforce.com

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