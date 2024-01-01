Constructor

Constructor

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Вебсайт: constructor.io

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Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємодію з клієнтом, оптимізується відповідно до ваших пріоритетних показників електронної комерції та надає командам мерчендайзингу елементи керування та аналітику для досягнення неперевершених бізнес-результатів. Секретний соус? Там, де інші рішення починаються з механізмів зіставлення ключових слів із відкритим вихідним кодом і доповнюють штучним інтелектом, ми є єдиним рішенням для пошуку продуктів із запатентованим власним ядром, створеним спеціально для електронної комерції. Удосконалені алгоритми, трансформери та великі мовні моделі Constructor працюють разом, щоб забезпечити персоналізований досвід у реальному часі, декодуючи складні шаблони та розуміючи наміри користувача. Ось чому ми ніколи не програвали A/B-тестування, коли справа доходить до керування такими важливими показниками бізнесу, як дохід, коефіцієнт конверсії та норма прибутку. Успіхи наших клієнтів говорять самі за себе: Grove Collaborative досягла 20,07-кратного рентабельності інвестицій, а Bonobos збільшив дохід від пошуку на 9% порівняно зі старими інструментами. Але не вірте нам на слово. Змусьте нас довести ваш успіх ще до підписання контракту. Випробуйте конструктор на своїх сайтах або в програмах за допомогою нашого розкладу перевірки, 4-тижневої оцінки можливості отримання прибутку з використанням вашого справжнього каталогу та реального трафіку. Безкоштовно.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для пошуку підприємства
Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції

Вебсайт: constructor.io

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Альтернативи

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Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Happeo

Happeo

happeo.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Command E

Command E

getcommande.com

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Algolia

algolia.com

nuclia

nuclia

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