Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємодію з клієнтом, оптимізується відповідно до ваших пріоритетних показників електронної комерції та надає командам мерчендайзингу елементи керування та аналітику для досягнення неперевершених бізнес-результатів. Секретний соус? Там, де інші рішення починаються з механізмів зіставлення ключових слів із відкритим вихідним кодом і доповнюють штучним інтелектом, ми є єдиним рішенням для пошуку продуктів із запатентованим власним ядром, створеним спеціально для електронної комерції. Удосконалені алгоритми, трансформери та великі мовні моделі Constructor працюють разом, щоб забезпечити персоналізований досвід у реальному часі, декодуючи складні шаблони та розуміючи наміри користувача. Ось чому ми ніколи не програвали A/B-тестування, коли справа доходить до керування такими важливими показниками бізнесу, як дохід, коефіцієнт конверсії та норма прибутку. Успіхи наших клієнтів говорять самі за себе: Grove Collaborative досягла 20,07-кратного рентабельності інвестицій, а Bonobos збільшив дохід від пошуку на 9% порівняно зі старими інструментами. Але не вірте нам на слово. Змусьте нас довести ваш успіх ще до підписання контракту. Випробуйте конструктор на своїх сайтах або в програмах за допомогою нашого розкладу перевірки, 4-тижневої оцінки можливості отримання прибутку з використанням вашого справжнього каталогу та реального трафіку. Безкоштовно.

Вебсайт: constructor.io

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