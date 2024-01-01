Confido

Confido

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Вебсайт: confidotech.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Автономна касова заявка та управління відрахуваннями для CPG. Визнавайте дохід, класифікуйте відрахування та відстежуйте тенденції за секунди, а не за дні.

Вебсайт: confidotech.com

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