Confident LIMS

Confident LIMS

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Вебсайт: confidentlims.com

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Confident LIMS — це провідна система управління лабораторною інформацією (LIMS), яка обслуговує високопродуктивні лабораторії в регульованих галузях. Confident LIMS — це B2B платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS) із сильним мережевим ефектом серед клієнтів нашої лабораторії та їхніх клієнтів із тестування.

Вебсайт: confidentlims.com

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