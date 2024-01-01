Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Confident LIMS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Confident LIMS — це провідна система управління лабораторною інформацією (LIMS), яка обслуговує високопродуктивні лабораторії в регульованих галузях. Confident LIMS — це B2B платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS) із сильним мережевим ефектом серед клієнтів нашої лабораторії та їхніх клієнтів із тестування.

Вебсайт: confidentlims.com

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