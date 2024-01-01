Conclude допомагає компаніям покращити співпрацю та оптимізувати робочі процеси. Використовуйте Conclude Link, щоб підключити Slack і Microsoft Teams для двонаправленого чату, або використовуйте Conclude Workflows, щоб керувати заявками в службу підтримки, проблемами, інцидентами тощо в Slack. 👉 Заключити посилання: об’єднайте Slack і Microsoft Teams для покращення міжкомандної співпраці. Завдяки двонаправленій синхронізації команди можуть працювати з бажаної платформи обміну повідомленнями. Діліться та синхронізуйте файли, редагуйте та видаляйте повідомлення, @згадуйте колег, автоматично перекладайте розмови до 60 мов тощо. ✓ Надсилайте та отримуйте повідомлення ✓ Редагуйте та видаляйте повідомлення ✓ Групові повідомлення ✓ @згадайте своїх колег ✓ Переклад на 60 мов ✓ Emojis (у тексті) ✓ Розширене текстове форматування ✓ Обмін файлами та синхронізація – Статус людини (незабаром) – Синхронізовані реакції (буде незабаром) 👉 Завершіть робочі процеси: перенесіть свою службу підтримки в Slack. Керуйте заявками в службу підтримки, проблемами та інцидентами. Використовуйте інтеграцію на основі штучного інтелекту, щоб узагальнювати та автоматично відкривати квитки за допомогою меню, яке підтримує переклад 60 мовами. Кожна нова діяльність відкриває окремий канал Slack, тому спілкування є структурованим і цілеспрямованим. Після завершення канал архівується, але назавжди записується на інформаційній панелі. Команди також можуть знайти ключові показники MTTx на вкладці «Статистика». Цей продукт інтегрується з Jira. Після інсталяції Conclude у вашій робочій області Slack: ✓ Встановіть програму робочого процесу у вибраний канал (наприклад, #support) ✓ Запустіть програму та створіть нову дію (квиток, проблему або інцидент) ✓ Додайте деякі деталі, установіть рівень серйозності (необов’язково) і призначте власника ✓ Запросіть команди або людей переглянути спеціальний канал діяльності ✓ Повідомте про оновлення різним зацікавленим сторонам ✓ Завершіть інцидент; інформація архівується, але зберігається на інформаційній панелі

Вебсайт: conclude.io

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