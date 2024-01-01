Альтернативи - Conceptboard
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Jamboard
google.com
Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно анонсований 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Goog...
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
MURAL
mural.co
Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.
Scrintal
scrintal.com
Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Explain Everything
explaineverything.com
Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливост...
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Limnu
limnu.com
Limnu — найкраща онлайн-дошка для спільної роботи.
Ayoa
ayoa.com
Думайте інакше, досягайте більшого. Ayoa — це інклюзивний комплексний додаток для створення інтелектуальних карт, дошки та спільної роботи, призначений для сприйняття відмінностей, підвищення творчості та досягнення результатів.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Collaboard
collaboard.app
Співпраця стала візуальною. Відкрийте для себе потужність цієї цифрової дошки та вдосконаліть спосіб роботи з вашим підприємством.
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
Switchboard
switchboard.app
Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Klaxoon
klaxoon.com
Упевнено проводьте ефективні семінари. Безпроблемна платформа, що об’єднує команди для індивідуальних і продуктивних семінарів.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифров...
Bluescape
bluescape.com
Втілюйте свої зустрічі та бачення в життя. Від стартових заходів і мозкових штурмів до презентацій і оглядів, Bluescape — це рішення для проведення зустрічей, де процвітають творчі ідеї.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
Stormboard
stormboard.com
Працюйте краще разом. Використовуйте спільний робочий простір Stormboard, щоб генерувати більше ідей, а потім визначати пріоритети, організовувати та вдосконалювати ці ідеї, щоб зробити ваші зустрічі, мозкові штурми та проекти більш продуктивними та ефективними.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...
LiveWebinar
livewebinar.com
Найсучасніше програмне забезпечення для вебінарів. Повністю настроювана та унікальна на ринку. Спробуйте розширену платформу для вебінарів, повністю адаптованих до вашого бізнесу.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase is an online collaboration platform built by the innovation consultancy, Treehouse Innovation, to facilitate and streamline the process of design thinking and innovation. It helps teams and organizations work together to solve complex problems, develop new ideas, and create innovative sol...
Meahana
meahana.io
Meahana is a visual collaboration tool with more than 30 activity types that can be easily customized to create and facilitate meetings and workshops to accelerate alignment and improve decision making.