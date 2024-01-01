Compt

Compt

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Вебсайт: compt.io

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Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: compt.io

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Альтернативи

Workday

Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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