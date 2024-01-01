Complianz.io — це комплексне рішення для забезпечення відповідності, розроблене для того, щоб допомогти власникам веб-сайтів орієнтуватися в складнощах законів про конфіденційність, зокрема Загального регламенту захисту даних (GDPR) у Європейському Союзі та Закону Каліфорнії про конфіденційність споживачів (CCPA) у Сполучених Штатах. Complianz.io пропонує інструменти та послуги, які допомагають власникам веб-сайтів досягти та підтримувати відповідність цим правилам, забезпечуючи захист конфіденційності та даних користувачів. Ключові особливості: * Керування згодою на файли cookie: Complianz.io надає власникам веб-сайтів інструменти для керування повідомленнями про згоду на використання файлів cookie та політикою відповідно до GDPR та інших нормативних актів щодо конфіденційності. Це включає настроювані банери файлів cookie, сканування файлів cookie та реєстрацію згоди. * Генератор політики конфіденційності: Платформа пропонує генератор політики конфіденційності, який допомагає власникам веб-сайтів створювати та налаштовувати політику конфіденційності відповідно до конкретного веб-сайту та юридичних вимог. * Угоди про обробку даних (DPA): Complianz.io полегшує створення та керування DPA між власниками веб-сайтів і сторонніми постачальниками послуг, як того вимагає GDPR. * Сканування згоди на використання файлів cookie: Complianz.io проводить автоматизоване сканування веб-сайтів, щоб ідентифікувати та класифікувати файли cookie та трекери, допомагаючи власникам веб-сайтів зрозуміти їх використання файлів cookie та зобов’язання щодо відповідності. * Геолокаційне націлювання: платформа пропонує геолокаційне націлювання для відображення налаштованих банерів файлів cookie та повідомлень про конфіденційність на основі місцезнаходження відвідувача, забезпечуючи дотримання місцевих законів про конфіденційність. * Інформаційна панель відповідності: Complianz.io надає власникам веб-сайтів централізовану інформаційну панель для моніторингу статусу відповідності, керування параметрами згоди та доступу до документації щодо відповідності. * Регулярні оновлення: Платформа завжди в курсі змін у правилах конфіденційності, надаючи регулярні оновлення та функції для забезпечення постійної відповідності новим вимогам законодавства. * Експертна підтримка: Complianz.io пропонує експертну підтримку та вказівки, щоб допомогти власникам веб-сайтів у вирішенні проблем відповідності, запитань і потреб у налаштуванні. Загалом Complianz.io є цінним ресурсом для власників веб-сайтів, які прагнуть орієнтуватися в складному ландшафті правил конфіденційності, надаючи комплексні інструменти та підтримку для досягнення та підтримки відповідності GDPR, CCPA та іншим відповідним законам.

Вебсайт: complianz.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Complianz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.