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Communication Arts (CommArts), засноване в 1959 році Річардом Койном і Робертом Бланшаром, є провідним виданням у галузі візуальних комунікацій, яке надає натхнення та інформацію графічним дизайнерам, арт-директорам, фотографам тощо. Журнал відомий своїми поважними щорічними випусками з різних творчих дисциплін і докладними профілями найкращих професіоналів галузі. CommArts також керує Creative Hotlist, платформою кар’єрних ресурсів для творчих професіоналів. Видання підкреслює високі професійні стандарти та має фундамент, присвячений збільшенню різноманітності візуальних комунікацій.

Вебсайт: commarts.com

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