Common Sense Machines (CSM) пропонує продукт штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати контрольовані та готові до ігрового движка тривимірні анімовані світи з різних вхідних даних, таких як окремі зображення, текст і ескіз. Зазвичай використовується 3D-художниками, розробниками, майстрами, ігровими студіями та підприємствами, він спрямований на турбонаддув робочих процесів 3D. Створені 3D-світи складаються з сіток, знаків Гауса та анімації в рамках єдиного полотна світу. Він містить такі функції, як рендеринг стилізованих світів із введенням тексту за допомогою механізму рендерингу на основі дифузії. Користувачі можуть анімувати 3D-ресурси за допомогою ряду рухів із наданої бібліотеки анімації або вводячи текстові підказки для власної анімації. Крім того, він підтримує створення узгоджених зі стилем 3D-ресурсів і персонажів за допомогою простих текстових підказок. Це полегшує цикл розробки від концепції до 3D-друку, тестуючи більше ідей перед масовим виробництвом. Цей інструмент допомагає швидко створювати прототипи для тестування ігрового процесу, швидко генеруючи 3D-ігровий реквізит і персонажів. Залежно від використання та потреб користувачі можуть вибрати з широкого спектру варіантів плану.

Вебсайт: csm.ai

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