CommBox

CommBox

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Вебсайт: commbox.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CommBox» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами за допомогою їхніх улюблених каналів обміну повідомленнями, таких як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення рівня задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: commbox.io

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Альтернативи

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

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RingCentral

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JustCall

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Hubtype

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