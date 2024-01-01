ColorBrewer
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Вебсайт: colorbrewer2.org
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ColorBrewer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: colorbrewer2.org
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ColorBrewer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
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