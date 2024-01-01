Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CoLoop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CoLoop: Штучний пілот, який економить ваші години на якісному аналізі. Занурюйтесь глибше та розкривайте приховані теми за допомогою потужності ШІ. Підбивайте підсумки, відповідайте на запитання та пишіть слайди в 10 разів швидше, ніж ваш асистент.

Вебсайт: coloop.ai

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