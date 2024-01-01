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Collider is a leading entertainment news and media website that covers the latest updates on movies, TV shows, streaming platforms, and more. It provides in-depth reporting, analysis, reviews, interviews, and trailers for fans of various genres and franchises. Collider is known for its comprehensive coverage of the entertainment world, providing readers with the latest news, insights, and expert opinions on the films, shows, and streamers that matter most. Its team of seasoned journalists and industry insiders offer an authoritative and engaging perspective on the ever-evolving media landscape.

Вебсайт: collider.com

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