Cold Tea Collective

Cold Tea Collective

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Вебсайт: coldteacollective.com

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Cold Tea Collective — це нова медіа-платформа, яка ділиться реальними історіями, перспективами та досвідом наступного покоління азіатської діаспори. Команда прагне надати спільноті платформу для кращого розуміння та спілкування з собою та навколишнім світом. Ми розповідаємо це від щирого серця, глибше шукаємо правду в кожній історії та прагнемо створити найкращий контент і розмову.

Вебсайт: coldteacollective.com

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