Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cold Tea Collective» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Cold Tea Collective — це нова медіа-платформа, яка ділиться реальними історіями, перспективами та досвідом наступного покоління азіатської діаспори. Команда прагне надати спільноті платформу для кращого розуміння та спілкування з собою та навколишнім світом. Ми розповідаємо це від щирого серця, глибше шукаємо правду в кожній історії та прагнемо створити найкращий контент і розмову.

Вебсайт: coldteacollective.com

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