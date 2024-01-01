Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CoinPayments» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
CoinPayments є першим і провідним процесором криптовалютних платежів у всьому світі.
Маючи понад 1 мільйон користувачів і понад 120 000 зареєстрованих продавців у більш ніж 190 країнах, CoinPayments стала однією з найбільш широко використовуваних мультикриптографічних платіжних систем, доступних в Інтернеті.
З 2013 року ми розробили повний шлюз крипто-платежів, який дозволяє торговцям приймати понад 100 криптовалют і зберігати понад 2000 альткойнів на одній платформі.
CoinPayments — це набагато більше, ніж платіжний процесор Bitcoin. Це повний криптоплатіжний шлюз із інноваційними рішеннями, такими як:
* Інтерфейс точки продажу
* Конструктор криптографічних рахунків
* Мультипідписні гаманці
* Сховища довгострокового зберігання
* Підтримка мобільних і робочих столів
* Комісія за трансакцію, низька в галузі (0,5%)
Серед функцій, доступних у CoinPayments, також є інструмент конвертації, який дозволяє швидко й ефективно конвертувати криптовалюти.
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