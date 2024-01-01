CoinPayments є першим і провідним процесором криптовалютних платежів у всьому світі. Маючи понад 1 мільйон користувачів і понад 120 000 зареєстрованих продавців у більш ніж 190 країнах, CoinPayments стала однією з найбільш широко використовуваних мультикриптографічних платіжних систем, доступних в Інтернеті. З 2013 року ми розробили повний шлюз крипто-платежів, який дозволяє торговцям приймати понад 100 криптовалют і зберігати понад 2000 альткойнів на одній платформі. CoinPayments — це набагато більше, ніж платіжний процесор Bitcoin. Це повний криптоплатіжний шлюз із інноваційними рішеннями, такими як: * Інтерфейс точки продажу * Конструктор криптографічних рахунків * Мультипідписні гаманці * Сховища довгострокового зберігання * Підтримка мобільних і робочих столів * Комісія за трансакцію, низька в галузі (0,5%) Серед функцій, доступних у CoinPayments, також є інструмент конвертації, який дозволяє швидко й ефективно конвертувати криптовалюти.

Вебсайт: coinpayments.net

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