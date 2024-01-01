Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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CoinJournal — це глобальний видавець і платформа порівняння криптовалют, яка публікує новини та огляди криптовалют 21 мовою для щорічної аудиторії в 2,8 мільйона. CoinJournal відомий тим, що створює високоякісний, неупереджений контент про криптовалюти, ICO, DeFi та технології блокчейну, а його новини, дослідження та аналітику цитують такі глобальні ЗМІ, як New York Times, Business Insider, Forbes, Bloomberg, Entrepreneur.com та Techcrunch.

Вебсайт: coinjournal.net

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